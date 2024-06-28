Yüksek kira artışları ekonomi ve istihdama darbe vurdu

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 6 Şubat Depremi'nden sonra ciddi artış gösteren kiralar, hayatı da olumsuz etkiliyor. Pek çok iş yeri son yıllarda kira artışları nedeniyle ya kepenk kapatmak ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bunlardan biri de Aydın'da yaklaşık 9 yıl sağlık ve havacılık alanında hizmet veren Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi oldu. Her yıl onlarca öğrencinin mezun olduğu okul, aşırı kira artışından dolayı eğitim hayatını sonlandırdı.

"Kurum olarak kira artışlarından olumsuz etkilendik"

Okulun faaliyette olduğu dönemlerde başarılı işlere imza attıklarını ve kendi branşında kalifiye gençler yetiştirdiklerini kaydeden Okul Müdürü Sadettin Yabaş; “Maalesef 6 Şubat Depremi'nden sonra ülkenin önemli sıkıntılarından biri de kira artışları oldu. Kurum olarak biz de bu artışlardan olumsuz etkilendik. Hizmet verdiğimiz bina bir başkasına satılınca, kira bedelimiz yaklaşık yüzde 300 arttı. Hal böyle olunca hizmet veremez duruma geldik ve okulumuzda eğitim öğretim faaliyetleri sona erdi” dedi.