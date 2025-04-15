  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yüksek maaş alanlar için harekete geçildi! Evlerine tebligat gönderilecek
Takip Et

Yüksek maaş alanlar için harekete geçildi! Evlerine tebligat gönderilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçtiğimiz yıl boyunca 3 milyon liranın üzerinde maaş geliri elde etmesine karşın beyanname vermeyen vatandaşlar için harekete geçti. 7 Nisan'da beyanname verme süresinin sona ermesinin ardından ilgili kişiler için tebligatlar hazırlanırken, beyanname vermeyenler için vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yüksek maaş alanlar için harekete geçildi! Evlerine tebligat gönderilecek
Takip Et

Geçtiğimiz yıl boyunca tek bir işverenden 3 milyon liranın üzerinde gelir elde eden vatandaşlar ile birden sonraki işverenden 230 bin liradan fazla ücret alanların beyanname verme süresi 7 Nisan'da sona erdi. 

Evlerine tebligat gönderilecek

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyanname vermesi gerekip de vermemiş olanları geçmiş yıllara göre artık çok daha kolay tespit edebiliyor. Banka ve sigorta kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler başta olmak üzere çeşitli kanallardan elde edilen veriler analiz edilerek beyanname vermemiş mükellefler saptanıyor.

GİB, beyanname döneminin sonunda bir önceki yıl gelir elde ettiği halde beyanname vermeyenler ya da eksik beyanda bulunanları araştırmaya başlıyor. Sözcü'nün aktardığına göre, tespit edilen bu kişiler vergi dairelerine bildiriliyor. Vergi dairesinin tebligatta bulunduğu kişiler hem geçen yıl elde edilen kazanca göre hesaplanan vergiyi hem de vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalıyorlar.

Tebligat gelmeden başvuran ceza ödemeyecek

Vergi dairesinden tebligat yapılmadan Vergi Usul Kanunundaki “pişmanlık” hükümlerinden yararlananlar vergi ziyaı cezası ödemekten kurtularak, sadece kazanca göre hesaplanan vergiyi ödüyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada, gelirlerini zamanında beyan etmeyen kişilere çağrıda bulunarak, vergi daireleri harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceklerini hatırlattı.

Altında yükseliş sürecek mi? Ons altında 4 bin dolar için tarih verildi!Altında yükseliş sürecek mi? Ons altında 4 bin dolar için tarih verildi!Ekonomi
Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 15 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 15 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Ekonomi
Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara geçiyor! 5,4 milyar liralık ödeme yapılacak
Kırşehir’de 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak
Kırşehir’de 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak
Bakanlığın 2024 raporu: Milyonlarca vatandaş sosyal desteklerle geçimini sağlıyor
Milyonlarca vatandaş sosyal desteklerle geçimini sağlıyor
Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor
Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor
Su faturasında yeni dönem: Bolu'da zengine zam, dar gelirliye indirim!
Su faturasında yeni dönem: Bolu'da zengine zam, dar gelirliye indirim!
Merkez Bankası üst üste ikinci yıl da zarar açıkladı: 700 milyar liranın üstünde
Merkez Bankası üst üste ikinci yıl da zarar açıkladı: 700 milyar liranın üstünde