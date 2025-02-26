Yumurtaya fon getirildi: 50 cent

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Dünya genelinde kuş gribi nedeniyle yumurta arzında yaşanan sıkıntı ve fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı Destekleme Fiyat İstikrar Fonu kesintisi kapsamına yumurtayı da dahil etti. Yumurta ihracatında kg başına 50 sent DFİF kesintisi yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada temel besin kaynaklarından yumurtanın arzının ekonomik, çevresel ve biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği belirtilerek “2024’ün son çeyreğinde görülmeye başlayan bölgesel kuş gribi salgını nedeniyle azalan üretim ve ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik talep artışı, yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir” denildi.

Açıklamanın son bölümünde, gıda arz güvenliğinin korunması ve spekülasyonların önlenmesine yönelik yetki alanında bulunan tüm politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurulacağının altı çizildi. Türkiye 2024 yılında 200 bin tonluk yumurta ihracatına karşılık 463 milyon dolarlık gelir elde etti. 2025 yılında yumurta ihracat gelirinin 500 milyon dolara çıkması bekleniyor. İhracatın miktar bazında geçen yılki seviyesini koruması halinde, yani 200 bin tonluk ihracat yapılması halinde ihracatçının toplam 100 milyon dolarlık geliri DFİF’e kesilmiş olacak.

“Yumurta fiyatları makul seviyeye geldi”

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada son dönemlerde piyasada yaşanan hareketlilik kaynaklı olmak üzere yumurta fiyatlarının makul seviyeye geldiğini bildirdi. DFİF kesintisi yönünde bir politikayı beklediklerini ifade eden Afyon, Ramazan ayı öncesi herhangi bir arz sorunu olmadığını vurguladı.

Afyon, haftasonu yaptığı açıklamada ise Türkiye’de arz yeterliliğinin yüzde 115 olduğunu, kısa sürede bunun yüzde 125’e çıkacağını belirtirken, dünyanın yumurta tedarikinde ilk başvuracağı ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu bildirmişti. Afyon, ABD’ye yapılacak 15 bin tonluk ihracatın da temmuza kadar parça parça gerçekleştirileceğini vurguladı. Afyon iç piyasanın ihtiyacının ihracata yönlendirileceğine yönelik oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu dile getirdi.