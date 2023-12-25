  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi için yeni karar
Takip Et

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi için yeni karar

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağını duyurdu. e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi için yeni karar
Takip Et

AK Parti'den yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresinin uzatılacağına ilişkin açıklama geldi.

Emekli gurbetçilerin Türkiye’ye araç getirme hakkına düzenleme: 730 günlük süre uzatılıyorEmekli gurbetçilerin Türkiye’ye araç getirme hakkına düzenleme: 730 günlük süre uzatılıyorEkonomi

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak. 120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

 