Zeynep Aktaş yönetimindeki Paranın Yönü: Pazartesi’den itibaren her gün Ekonomi Gazetesi’nde
Bugünlerde çok daha kritik hale gelen bir soru: Nereye yatırım yapmalı? Borsa, dolar, altın, yatırım ve emeklilik fonları… Yatırım kararında dikkat edilmesi gereken detaylar, Pazartesi’nden itibaren Zeynep Aktaş yönetimindeki ‘Paranın Yönü’ sayfasında…
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Zeynep Aktaş yönetimindeki Paranın Yönü, yatırım kararlarında pusula niteliği taşıyacak:
* Borsa, dolar, altın, tahvil, yatırım fonları ve emeklilik fonlarında öne çıkan gelişmeler…
* Halka açık şirketlerden haberler…
* Yatırım kararında dikkat edilmesi gereken ve atlanmaması gereken kritik detaylar…
* Fon yatırımlarında seçimlerinizi kolaylaştıracak listeler…
* Ve yatırıma dair çok daha fazlası…
Paranın Yönü, Pazartesi’nden itibaren gazeteniz Ekonomi’de…