Zonguldak, ekonomik atılım için güçlü altyapı talep ediyor

FİKRET YAZICI-SALİM SÜRMELİ/ZONGULDAK

Zonguldak ve bölge ekonomisinin tüm yönleri ile alınarak sorun ve çözüm yollarının masaya yatırıldığı "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" iş dünyası temsilcileri ve iş insanları ve milletvekillerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Dedeman Otel Konferans Salonu'nda bugün başlayan, yarın da devam edecek olan zirve, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'in yaptıkları açılış konuşmaları ile başladı.

Zonguldak Dedeman Otel'de gerçekleşen " Zonguldak Ekonomi Zirvesi'nde" EKONOMİ Gazetesi standını ziyaret eden Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve iş insanları yayınlarımız hakkında bilgi aldılar.

Zonguldak Türkiye Yüzyılına katkı sunacak

Zirvede konuşan Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak'ın sahip olduğu tüm imkanları ile Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunacağını söyledi. Demir, "Zonguldak olarak kendimize Türkiye Yüzyılı ve dünya ölçeğinde bir hedef koyduk. Önümüze koyduğumuz hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Bundan sonra da kent olarak yıllık istişare ve değerlendirmeleri ele aldığımız benzer toplantı ve birlikteliklerin devamını sağlamalıyız. Bugün yaptığımız zirve ile ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu dönemde rakamları gözden geçireceğiz. Enerji, tarım, turizm projelerimizi masaya yatırıp gözden geçirecek, yatırımcılara yeni sanayi alanları oluşturmak için neler yapılabilir, bunları ele alacağız" dedi.

Bütüncül kalkınma modeline ihtiyacı var

Zonguldak için birlikte çalışmak ve birlikte harekete geçme zamanı olduğunu ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'de, yapılan zirvenin yerel değerleri ve insan kaynağını bir araya getirerek güçlü bir ekonomik atılıma zemin hazırlayacak bir hareket olduğunu söyledi. Zonguldak'ın bütüncül bir kalkınma modeline ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Erdem," Bunu da ortak akılla birlikte sağlayacağız. Zonguldak artık bekleyen değil, yön veren bir şehir olmalıdır. Bunun içinde bizler şehrimizin ekonomik gelişimini destekleyen her projenin yanında olacağız. Zonguldak artık kabuğunu kırmak zorundadır. Sahip olduğumuz potansiyeli keşfetmek ve kalkınmış bir şehir olmak yolunda ilerlemeliyiz" diye konuştu.

Zonguldak nüfusu eriyor, 1960 yılına eşitlendi

Toplantıda söz alan Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'da Zonguldak'ın hızla nüfusu düşen bir kent olduğuna dikkat çekerek "Zonguldak hızla yoksullaşan nüfusu azalan şehir. İş ve istihdam olarak geriliyor. Bugün 586 bin 802 olan nüfus yapımız 1960 yılına eşit. Bu nüfusun da yüzde 33'ü kırsalda yaşıyor. Bir zamanlar Türkiye'nin en zengin şehri Zonguldak'ın nüfusu eriyor. Ekonomik çöküşün içinde. Zonguldak'ta ekonomik daralmanın olumsuzlukların yaşıyoruz. Emeğin başkenti iken emeklinin başkenti haline geldik. Bu durumdan el birlikte çıkmalıyız" dedi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da Zonguldak ekonomisinin Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek "Zonguldak üretimle var olan bir iklimdir. Ve bu şehir her zaman ilklerin şehri olmuştur. Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik birimi ve İlk Maden Mektebi 1924'de Zonguldak'ta kurulmuştur" dedi.

350 milyon dolar ihracata imza atıyor

Vali Hacıbektaşoğlu, Zonguldak limanından 25 milyon ton yük elleçlemesi yapılarak, 1 milyar 350 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Zonguldak'ın üretiminin yüzde 45,5'i sanayi üretimidir. Bu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 bin kişi çalışmaktadır 25 bin aktif sigortalı vardır. Bunlar Zonguldak'ın ülke ekonomisinde ne kadar büyük yer işgal ettiğinin göstergesidir. Karadeniz gazının da Zonguldak'ın ekonomik kalkınmasına olan katkısı her geçen yıl artacaktır. Zonguldak karayolu projesinin tamamlanması, Çaycuma Havaalanı'nın yenilenmesi ve Filyos Vadi Projesi'nin tamamlanması Zonguldak'ın kalkınmasına büyük imkanlar sunacaktır. Tüm ülkemiz yatırımcılarını ve girişimcilerini Zonguldak'ta yatırım yapmaya davet ediyoruz "'diye konuştu.

3 ayrı oturum gerçekleşti

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünü yaptığı zirvenin ilk oturumunda TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr Fatih Özatay, "Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor", Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, "2024-2028 Bölge Planı-Sayılarla Zonguldak", Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, "Yeniden Büyük Zonguldak " başlıklarında sunum yaptılar.

Enerjideki yüksek seviyesi yatırımların güvencesi

Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda ise Caycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu,"Zonguldak Sera OSB- Manda OSB", Karadeniz Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş "Su Ürünleri Yetiştiriliği, Kafes Balıkçılığı", Octo Agua Deniz Ekipmanları ve Danışmanlık CEO'su Ertuğrul Gündoğdu "Norveç İşbirliği Olasılıkları", TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi Yetkilisi Çoşar Tosun, "IPART-AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Destekleri", Zonguldak TSO Meslis Başkan Yardımcısı Ayşegül Papila, "Zonguldak'ın Coğrafi İşaretli Ürünleri ve Yöresel Ürünler" hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. 21.Yüzyılda Zonguldak'ın Enerji Vizyonu Başlığı altında Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz moderatörlüğünde yapılan toplantının 3 oturumunda ise Teksan Jeneratör Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Oğuz Can, " Enerji Dönüşümü ve Temiz Enerji Hamleleri", Eren Enerji CEO'su Ömer Buger "Zonguldak'tan Türkiye'ye Enerji Arz Güvenliğinde Stratejik Merkez ", Ereğli Demir Çelik Fabrikaları İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bozkurt, "Cevher Eritmede Hidrojen Denemeleri", Çanakçılar Şirketler Grubu AR-GE Merkez Müdürü Atamer Akbay, "Vitrifiye Üretiminde %100 Hidrojen Kullanımı", TPAO Srateji Geliştirme Daire Başkanlı Sektörel Analiz Müdürü Özgür Yayla ise "Türkiye'nin Doğalgaz Vizyonu ve Zonguldak " başlıklarında sunum gerçekleştirdi.