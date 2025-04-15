Tarifeler metalleri birbirinden ayrıştırıyor

EVRİM KÜÇÜK

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife açıklamalarıyla hırpalanan piyasalar, ABD’nin Çin hariç tüm karşılıklı tarifelerde 90 günlük tarife duraklatması duyurmasının ardından bir miktar sakinleşti. Tarifelerin ertelenmesi, ekonomik yavaşlama korkusuyla baskılanan emtiaları destekledi. Endüstriyel metallerde bakırın öncülüğünde toparlanmanın yılın ikinci çeyreğinde hangi yöne evrileceği merak ediliyor.

Küresel ekonomik görünümün kırılgan olmaya devam ediyor. ABD ve diğer ülkeler 100 yıldan uzun süredir tarifeler yoluyla en büyük vergi artışıyla karşı karşıya. Başlıca ihracatçıları kendilerini bekleyen ekonomik sonuçları tartmaya çalışıyor. Bundan sonra özellikle Çin’in tepkisi dikkatle izlenecek ve ülkede vergilerle mücadele için ek teşvik önlemleri gelirse endüstriyel metaller başta olmak üzere emtiaya destek sağlayacak.

Dolar endeksi gerilerse sanayi metallerine destek verebilir

Metallar dolardaki geri çekilmeden de destek alabilir. Reuters teknik analizine göre Dolar Endeksi yılın ikinci çeyreğinde 100.82 desteğinin aşağı doğru kırılmasıyla 95.87 seviyesine geri çekilme riskiyle karşı karşıya. Endeks buraya kadar gerilerse, 88.89 düzeyinin bile hedeflenebileceği iddia ediliyor. Ancak 99.57’nin önemli bir destek olduğu ve buranın yukarı doğru kırılması halinde 103.65’in önemli bir direnç olarak ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Piyasalar nisan-haziran döneminde ticaret savaşlarının etkisini ve doların seyrini takip edip yön arayacak.

Alüminyum 2.314-2.379 dolar aralığına inebilir

Alüminyum vadeli işlemleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının dünyanın en büyük tüketicilerinin üretim talebine ilişkin beklentileri zayıflatmasıyla küresel borsalarda temel metallerde görülen düşüşleri izleyip bu ay ton başına 2.400 doların altına indi. Sekiz ayın en düşük seviyesine gerileyen fiyatlar son 1 ayda yüzde 10 civarında düştü. Teknik görünüm düşüşün sürebileceğine işaret ediyor. Londra Metal Borsası’nda (LME) ton başına fiyatın nisan-haziran döneminde 2.314- 2.379 dolar aralığına inebilir. Fiyatların 2.484 dolardaki önemli destek seviyesini koruyamaması uzmanlara göre geri çekilmenin habercisi. Daha kötümser bir senaryoda ise fiyatların 2.210 dolara kadar düşmesi öngörülüyor. Buranın daha altına doğru bir hareketin hızlı düşüşleri tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Trading Economics’in küresel makro modelleme ve analist beklentilerine göre ise alüminyumun bu çeyreğin sonunda 2360 dolar ve ileriye bakıldığında 12 ay içinde 2240 dolardan işlem göreceği tahmin ediyor.

Altın önündeki engelleri aşarsa 3.700 doları geçebilir

Ons altın bu haftaya 3.230 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın başladı. Trump’ın ticaret politikası konusundaki belirsizlik ve jeopolitik sorunlar güvenli liman talebini güçlü tutup altını destekliyor. Teknik analizler de altından yana bir tablo ortaya koyuyor. Yılın ikinci çeyreğinde kıymetli metal teknik analizlere göre 3.337 direncini test edebilir. Burası kırılırsa ons altına 3.729 dolara giden kapının açılabileceği tahminleri yapılıyor. Ancak 3.337 doların çok güçlü bir direnç seviyesi olduğu ve fiyatların burada bir düzeltme ile karşılaşması halinde bunun derinliğini kestirmenin zor olduğu da vurgulanıyor. Bazı kesimleri göre düzeltme sığ olabilir ve 3.095 dolar desteğiyle sınırlanabilir. Daha aşağıda 3.012 dolar önemli bir destek olarak gösteriliyor. Buradan aşağı doğru bir sekme olursa fiyatlarda 2.796-2.904 dolar aralığına doğru bir düşüş yaşanabilir. Bu da çıkış trendi görünümünü baltalayabilir. 3.012’den sekme yukarı doğru olursa 3.362-3.471 dolar hedeflenebilir.

Bakır yükseliş trendi için 9.815 dolar bariyerini atlamalı

Bakır vadeli işlemleri Trump’ın yeni getirilen “karşılıklı” tarifelerden temel teknoloji ürünlerini muaf tutma kararının ardından yatırımcı güveninin iyileşmesiyle geçen haftanın kazanımlarını sürdürerek yeni haftaya başladı. Londra’da 3 ay vadeli bakırın ton başına fiyatı 9.150 doların üzerine çıkarken, ABD’de vadeli işlemler haftalık bazda yüzde 5 kazançla 4.5 doların üzerine yerleşti. Ancak Reuters teknik analizine göre, Londra’da bakır yılın ikinci çeyreğinde yine zayıflayıp ton başına 8.757 doları test etme riskiyle karşı karşıya. Bakırda yükseliş dalgasının hız kazanması için 9.815 dolardaki güçlü direncin kırılması gerekiyor. Bu gerçekleşirse, 9.997-10.165 dolar aralığında işlemler gerçekleşebilir. Trading Economics tarafından yapılan tahminlerde de fiyatların bu çeyrek sonunda ABD’de 4.63 dolar seviyesine çıkabileceği, 12 aylık süre zarfında ise 4.94 dolar bekleniyor.