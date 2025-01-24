2024’te kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2024 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2024'te kurulan şirket sayısı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 12 bin 659 oldu. Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde yüzde 26,9 artışla 7 bin 555'e çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 azalışla 128 bin 528'den 115 bin 463'e düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,4 artışla 25 bin 883'ten 31 bin 416'ya yükseldi.

TOBB tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında, 2023 yılına göre, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 16,5 azaldı.

2024 yılında, 2023 yılına göre, kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 46,2 azalış gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Aralık 2024’te, Aralık 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7 azalmıştır.

Aralık 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 26,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,3 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,3 azalış olmuştur.

Aralık 2024’te kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 25,4 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,1 oranında azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 187,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 282,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 97,5 artış gerçekleşmiştir.”