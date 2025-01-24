  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. EPDK, 2025 yılı doğal gaz tüketim tahminini açıkladı
Takip Et

EPDK, 2025 yılı doğal gaz tüketim tahminini açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Türkiye'de bu yıl 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp doğal gaz tüketileceği tahmin edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EPDK, 2025 yılı doğal gaz tüketim tahminini açıkladı
Takip Et

EPDK'nin 2025 yılı doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, ülkede bu yıl 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp (567 milyar 10 milyon 589 bin 178 kilovatsaat) doğal gaz tüketileceği öngörüldü.

 Üst ısıl değeri esas alındı

Tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

Öte yandan, EPDK, elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Buna göre, tarifeye yönelik kararın 1. maddesinde yer alan "köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" ibaresi, "köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" olarak değiştirildi.

BoJ politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardıBoJ politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardıKüresel Ekonomi

 

Trump iddialı: 'Faiz oranlarını Fed'den daha iyi biliyorum'Trump iddialı: 'Faiz oranlarını Fed'den daha iyi biliyorum'Dünya

 

Enerji
Gaz depolama seviyeleri düştü
Gaz depolama seviyeleri düştü
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik gelişme: Yüzde 90'ın üzerinde tamamlandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali yüzde 90'ın üzerinde tamamlandı
Dicle Elektrik kaçak kullanımları yüzde 37’ye kadar indirdi
Dicle Elektrik kaçak kullanımları yüzde 37’ye kadar indirdi
Dicle Elektrik’ten Drone’lu operasyon: Kaçak elektrik şebekesinin bedeli 2,5 milyon lira
Dicle Elektrik’ten Drone’lu operasyon: Kaçak elektrik şebekesinin bedeli 2,5 milyon lira
Bakan Bayraktar: 2025'te enerji sektörüne 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacak
2025'te enerji sektörüne 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacak
Prof. Dr. Hakan Kara: Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz
Prof. Dr. Hakan Kara: Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz