Almanya'da reel ücretlerde 15 yılın en hızlı düşüşü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), reel ücretlere ilişkin 2022 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi ekonomisinin lokomotif gücü Almanya’da geçen yıl reel ücretler, bir önceki yıla göre yüzde 4,1 geriledi. Bu da ücretlere ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 2008’den beri en yüksek azalış olarak kayıtlara geçti.

Ülkede reel ücretlerin 2022'de art arda üçüncü yıl düşmesi dikkati çekti.

Destatis, son iki yılda enflasyon oranlarında hızlı artışın, reel ücretlerdeki düşüşün ana nedeni olduğunu belirtti.

Almanya'da 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9’la 1951’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.