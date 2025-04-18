Ekonomide soğuma sinyali: Kurulan şirket sayısı azaldı, sermaye eridi

2025’in ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, 2025’in ilk 3 ayında, 2024’ün ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 23,8 azalmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 oranında arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025’ün ilk 3 ayında, 2024’ün ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,0 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısı yüzde 4,7 azaldı

• Mart 2025’te, Mart 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,2 oranında azalmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,2 oranında artmıştır.

• Mart 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 15,1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,8 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,5 azalmıştır.

Aylık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 azaldı

• Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,1 oranında azalmıştır.

• Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 12,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 55,3 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,8 oranında azalmıştır.

• Mart 2025’te kurulan toplam 8.557 şirket ve kooperatifin yüzde 86,5’i limited şirket, yüzde 11,4’ü anonim şirket, yüzde 2,1’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,6’sı İstanbul, yüzde 11,6’sı Ankara, yüzde 6,5’i İzmir’de kurulmuştur.

• Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Kurulan şirketlerin sermayeleri azaldı

• 2025 yılında toplam 29.074 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 25.411 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 58,0’ını, 3.127 anonim şirket ise yüzde 42,0’ını oluşturmaktadır. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, şubat ayına göre yüzde 41,5 oranında azalmıştır.

538 gerçek kişi ticari işletmesi inşaat sektöründe kuruldu

• Mart 2025’te şirket ve kooperatiflerin 2.605’i ticaret, 1.181’i inşaat ve 1.176’sı imalat sektöründe kurulmuştur. Mart 2025’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 538’i inşaat, 382’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112’si imalat faaliyetleri sektöründedir.

• Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 689’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273’ü imalat, 168’i inşaat faaliyetler sektöründedir.

• Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 466’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 201’i inşaat, 106’sı imalat faaliyetleri sektöründedir.

182 Kooperatifin 122’si Konut Yapı Kooperatifi oldu

• Mart 2025’te kurulan 182 Kooperatifin 122’si Konut Yapı Kooperatifi 29’u İşletme Kooperatifi 12’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Mart 2025’te 462 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

• Mart 2025’te kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 256’sı Türkiye, 22’si Çin, 17’si İran ortaklı olarak kurulmuştur.

• Kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 65’i anonim, 397’si limited şirkettir. 2025 yılında kurulan şirketlerin 183’ü Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 67’si Bilgisayar programlama faaliyetleri, 60’ı Lokantaların faaliyetleri, sektöründe kurulmuştur.

• Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır."