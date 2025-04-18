Kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku 223,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında azalarak 77,4 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 0,4 oranında artarak 31,6 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 8,3 oranında azalarak 19,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,4 oranında artışla 18,3 milyar dolar olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı 18,8 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 7,2 oranında azalarak 21,1 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 64,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,2 oranında artarak 59,8 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,2 artarak 4,4 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,8’inin dolar, yüzde 25,2’sinin Euro, yüzde 23,7’sinin Türk Lirası ve yüzde 15,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Şubat ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre artış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde azalış gözlendi.