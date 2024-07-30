Ekonomik güven endeksinde gerileme devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla 94,4 seviyesine geriledi. Ekonomik güven Ağustos 2023'ten beri en düşük düzeye indi.

Ekonomik güven endeksinde nisan ayından bu yana 4 ay arka arkaya düşüş görüldü.

Endekslerin hepsinin gerilediği görüldü

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi %3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında azalarak 98,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alırken, 100'den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.