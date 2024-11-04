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ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG’ın açıkladığı verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken, yıllık olarak artış yüzde 89,77 oldu.

Haber Merkezi
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ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı
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Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Ekim ayında ENAG’ın hesapladığı enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti.

Alt gruplara bakıldığında, en yüksek enflasyon artışı ekim ayında yüzde 10,38 ile 'ulaştırma' grubunda gerçekleşirken, yüzde 8,63 oranla 'haberleşme' grubu ve yüzde 7,97 ile giyim ve ayakkabı grubu onu takip etti.

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