Enflasyon, ABD seçim ve Fed gündeminde piyasalar haftaya pozitif başladı

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla birlikte teknoloji şirketlerinden gelen güçlü finansal sonuçlarla küresel piyasalarda cuma günü artan risk iştahı yeni haftaya da taşındı.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları da küresel piyasalara olan etkisi sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Başkanlık seçimi sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in çok az farkla önünde görünüyor.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Seçim sonrası Fed kararı açıklanacak

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, ABD Başkanlık seçimlerinden sonra, perşembe günü açıklanacak olan Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Güçlü kasırgalar ve büyük işçi grevinin ekim ayında tarım dışı istihdamda zayıf artışa neden olduğunu söyleyen analistler, tarım dışı istihdam verisindeki etkilerin geçici olduğunu ve işsizlik oranı üzerinde net bir etkisinin görülmediğini ifade etti.

Ülkede, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 46,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed’den 25 baz puan indirim kesin görülüyor

Analistler, veriler sonrasında Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin gücünü koruduğunu belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bu haftaki toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

ABD’de bilançolar izlenmeye devam ediyor

Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilmeye devam edilirken, bilançosunu açıklayan Amazon'un hisseleri, şirketin beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 6,2 değer kazandı

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in hisseleri de şirketin beklenenden güçlü gelir tahmini sunması sonrası yüzde 7,8 yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise şirketin gelirinde yaşanan artışa karşın Çin'deki satışlarının zayıflamasının etkisiyle yüzde 1,33 düştü.

ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri şirketin karında bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüş sonrası yüzde 1,6 değer kaybetti. Chevron'un hisseleri de bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüşe karşın şirketin karının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesiyle yüzde 2,9 yükseldi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri ise şirketin sendika ile işçilerin ücretlerinin 4 yıllık dönemde yüzde 38 oranında artırılmasını öngören yeni bir teklif üzerinde anlaşmaları ve söz konusu teklifin pazartesi günü oylanmasının beklendiğine dair haberlerin ardından yüzde 3,5 değer kazandı.

New York borsasında cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,69, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif seyirle başladı.

Altın ve petrol gündemde yön buluyor

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yatay seyirle 4,28 seviyesinde bulunuyor. Son anketlerin Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanacağına dair net bir avantaj göstermemesinin ardından dolar endeksi yeni güne yüzde 0,4 azalışla 103,7 seviyesinden başladı.

Cuma günü yüzde 0,3 azalışla 2 bin 736,4 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni haftada önceki kapanışın önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 2 bin 743 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise cuma günü yüzde 1,6 düşerek 72,8 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 1,9 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.

Avrupa’da belirsizlikler varlığını koruyor

Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim hızına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırıyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler, ECB'nin aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme olasılığının zayıfladığına işaret ediyor.

Analistler, bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek bankanın politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında da pozitif seyir izleniyor

ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde artan küresel risk iştahının etkisiyle Asya tarafında da pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanlık seçimleri Asya tarafında özellikle Çin tarafından yakından izleniyor. Analistler, Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesi durumunda uygulamayı planladığı yaptırımlar ve tarifelerin özellikle Çin ekonomisi için endişe kaynağı olabileceğini kaydetti.

Öte yandan Asya'da gözler bugün başlaması ve cuma gününe kadar sürmesi beklenen Çin Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi toplantısına çevrildi. Analistler, toplantıda ülke ekonomisini canlandırmak için mali teşviklerin açıklanmasının beklendiğini ve ABD'deki seçim sonuçlarının bu mali teşvikin boyutunu etkileyebileceğini kaydetti.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Japonya borsasında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Yurt içinde enflasyon odak noktasında

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 34,3286'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üstünde 34,3403'ten işlem görüyor.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puan direnç, 8.800 ve 8.700 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

Bugün yurt içinde enflasyon, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesinde ve Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

10.00 Türkiye, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 Euro Bölgesi, kasım ayı sentix yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

18.00 ABD, eylül ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri