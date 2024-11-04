Not artışı devam ediyor, kurumlar “sanayi” diyor

Geçtiğimiz hafta S&P, Türkiye’nin B+ olan kredi notunu BBseviyesine yükseltti. Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına ve enflasyonla mücadele çabalarına duyulan güveni pekiştirdi.

Not artışı, lirayı istikrara kavuşturma, rezervleri güçlendirme ve dolarizasyonu azaltma çabalarına olumlu bir ivme kazandırırken, ekonomiye dair olumlu bir sinyal olarak görüldü. Kredi kuruluşlarının olumlu puanlamaya devam etmesi orta ve uzun vadede sermaye girişini artırırken hisse senetlerine de destek olacak.

Sanayide yüksek beklenti

BIST 30 Endeksinde yer alan bazı şirketler, not artışı sonrasında daha fazla öne çıktı. Sanayi sektöründe yer alan şirketler, kurumların yüksek getiri beklentisiyle dikkat çekiyor. Tofaş Otomobil %96,12 getiri beklentisiyle diğer şirketler arasında açık ara önde bulunuyor. Tofaş’ın ardından gelen Kardemir (D) ise %55,26 getiri hedefi ile sektördeki diğer güçlü beklentiye sahip hisse oldu.

ZEYNEP'E SOR

ŞİRKET BİRLEŞMESİ Mİ, SATIN ALMA MI?

Şirket birleşmesi; kaynak ve pazar artması, verimlilik, düşen risk. Uyum sorunu, yönetim zorlukları, yüksek maliyetler, pazar tepkisi.

Şirket satın alma; Hızlı büyüme, kontrol ve otonomi, gelir ve verimlilik artışı. Entegrasyon ve uyum sorunu, maliyet, piyasa riski.

Mayıs ayında karar vermişti. Resmi açılışı tamamlandı. Civar ülkelerdeki pazarları hedefliyor

Europower’in Azerbaycan’da şube açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? FiyatI ne olur?/Yener Çiftçi

Yener, firmaların temel gayesi gelir elde etmek ve bu geliri hissedarlarına dağıtabilmektir. Gelir ise şirketin ticaretini geliştirebilmesi ve farklı pazarlara açılabilmesiyle mümkündür. Bu anlamıyla firmaların farklı ülke pazarlarına yönelik girişimlerini olumlu değerlendirmek gerekir. Yeter ki yeni pazarlarda geliri artırabilecek gelişimler kaydedilebilsin. Europower Enerji yurt dışı faaliyetleri olan bir firma. Geçtiğimiz mayıs ayında da Azerbaycan’da şube açma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda Bakü’deki şubesinin açılışını tamamladı. Şirket, Azerbaycan ve civar ülkelerdeki pazarlarda daha etkin olmayı amaçlıyor.

Dava süreci devam ediyor. Banka alınan yeni kararı üst mahkemeye temyize götürecek

Halkbank’ın ABD’deki davası ile ilgili son durum nedir? Gelişmeler hakkında bilgi alabilir miyim?/Aydın Çiçek

Aydın, Halkbank’ın ABD’de görülen ceza davasında süreç devam ediyor. ABD Yüksek Mahkemesi, Nisan 2023’te Halkbank’ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki dokunulmazlık talebini reddetmişti. Öte yandan ABD teamül hukuku kapsamında yargılanamayacağı savunmasını da değerlendirmesi üzere, İstinaf Mahkemesi’ne geri göndermişti. İstinaf Mahkemesi de aldığı yeni kararla Halkbank’ın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini reddetti. Halkbank, bu defa da söz konusu kararı Yüksek Mahkemeye taşıyacak. Bu itibarla davada henüz usule ilişkin itiraz süreci devam ediyor. Ancak bu süreç tamamlandığında esasa geçilecek.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün kurduğu BIO Fonu 1 yılda %63,44 değer kazandı

BIO Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %63,44 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %5,99 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak İş C, Akbank, Turkcell, Sabancı Holding ve Bim hisseleri yer alıyor.

Yakın zamanda Akbank, Enerjisa, Garanti Bankası, İş C ve Sabancı Holding hisselerinden alım yaptı. Mavi, TAB Gıda, YKB, EKGYO ve MLP Sağlık hisselerinden ise satışta bulundu. İş Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,00 olurken 35.803 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 1.948.001.966 TL. Dolaşımdaki pay adedi 1.202.145.325 olurken yüzde 21,86 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,23 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Deniz Faktoring, %57,89 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Faktoring, 01.11.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 310.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49,25 olurken, bileşik faizi de %57,89’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 119 gün vadeli olup ödeme tarihi 28.02.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %16,06 olacak.

%49,25 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 1 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,38 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %49,25 basit faiz oranı, TLREF’in 0,13 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 01.11.2024 olurken vade tarihi 28.02.2025 olacak. Bono piyasada TRFDZFK22553 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SANİCA ISI

Aldığı işleri yatırımcısı ile paylaşıyor. Ancak oluşan gelir geçen yılın performansının gerisinde

Sanica Isı, Türkiye genelindeki bayileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda toplamda 268 milyon TL değerinde ürün satış sözleşmeleri imzaladı. Bu anlaşmalar kapsamında, 225 milyon TL tutarında üst yapı boru ürünleri, 18 milyon TL tutarında alt yapı boru ürünleri ve 25 milyon TL tutarında radyatör ürünlerinin satışı gerçekleştirilecek. Anlaşmalar firmanın gelirini destekleyecek. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada da yurtdışında yerleşik müşterileriyle yaptığı anlaşmalar kapsamında toplam 30.164.000 TL tutarında radyatör ile boru grubu ürünleri siparişi aldığını duyurmuştu. Sanica Isı’nın açıklamalarına göre yıl içinde aldığı yeni işlerin toplam tutarı 1,2 milyar TL’ye ulaştı. Yeni işlerin yıllık gelirine oranı ise %44,2 seviyesinde bulunuyor.

ASELSAN

Asya Pasifik bölgesindeki bir ülkeye savunma sistemleri satışı konusunda anlaştı. Geliri artacak

Aselsan, STM firması ile Asya- Pasifik bölgesindeki bir ülkeye ihracat gerçekleştirilmesi yönünde anlaşmaya vardı. Anlaşmanın konusunun elektronik harp süiti, radar sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi ve uzaktan komutalı silah sistemleri gibi kritik savunma bileşenleri olduğu belirtildi. Anlaşmanın tutarının ise 58.626.094 euro olduğu ifade edildi. Sözleşme bedeli güncel kurdan yaklaşık 2,17 milyar TL’ye denk geliyor. Söz konusu tutar Aselsan’ın yıllık gelirinin %2,18’i seviyesinde bulunuyor. Aselsan’ın yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise 96,2 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, geçtiğimiz 2023 faaliyet dönenimde 100 milyar TL gelir elde etmişti. Bu itibarla açıklanan yeni işlerin tutarı yıllık gelirin %96,2 seviyesinde bulunuyor.

YEO TEKNOLOJİ

Santralinin trafo merkezini ve iletim hattını yerine getirecek. Yurt dışı gelirini artırmak istiyor

Yeo Teknoloji, Gana’da kurulacak doğalgaz çevrim santrali projesi kapsamında Aksa Enerji Grubu’na bağlı Aksa Energy Ghana firmasıyla anlaşmaya vardı. Sözleşme, santralin Yüksek Gerilim Trafo Merkezi ve Enerji İletim Hattı’nın inşasını ve devreye alma işlemlerini içeriyor. Proje çerçevesinde Yeo Teknoloji, kdv hariç 9.750.000 dolar gelir elde edecek. Yeo Teknoloji, söz konusu anlaşma ile aynı zamanda Afrika kıtasındaki enerji altyapı çalışmalarında varlığını güçlendirmeyi hedefl iyor. Uzman olduğu mühendislik ve montaj faaliyetleri çerçevesinde yurt dışı gelirlerini büyüterek pazar payını geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında 3,7 milyar TL brüt gelir elde ederken bunun 704 milyon TL’si yurt dışı gelirlerden oluştu.