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Hizmet sektöründe güven arttı, perakende ve inşaat geriledi

Martta güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı.

Haber Merkezi
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Hizmet sektöründe güven arttı, perakende ve inşaat geriledi
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Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

 

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