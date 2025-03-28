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Hizmet üretici fiyat endeksinde 39 ayın en düşük seviyesi!

Şubat ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı.

Haber Merkezi
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Hizmet üretici fiyat endeksinde 39 ayın en düşük seviyesi!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, H-ÜFE 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,52 artış gösterdi.

Yıllık bazda H-ÜFE son olarak Kasım 2021'de 39'un altını görmüştü. Sonrasında başlayan yükseliş trendi 2024 Nisan'dan bu yana gerileme seyrinde sürüyor.   

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 30,93 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,93 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 44,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 48,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,46 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 54,47 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 45,46 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 1,71 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,71 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,12 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,01 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,85 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,60 artış gerçekleşti.

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