İnşaat maliyetinde artış yavaşlamaya devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi, Şubat 2025 verilerini açıkladı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, inşaat maliyet endeksi geçen yılın şubat ayına göre yüzde 23,94, Ocak 2025’e göre aylık yüzde 1,24 arttı. Kasım 2020'de inşaat maliyetlerinde yüzde 22,99 seviyesindeki yıllık artışın ardından 51 ay sonra en düşük oran görüldü.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,38 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 24,44 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,97 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,68 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,59 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,59 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,34 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,04 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,64 arttı, işçilik endeksi yüzde 34,97 arttı.