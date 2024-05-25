Kamu bankalarının reklam harcaması bir yılda yüzde 70 arttı: Halk Bankası birinci sırada

Ziraaat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın 2023 yılı faaliyetlerine yönelik raporları yayımlandı. Raporlarda kamu bankalarının reklam harcamalarını yer verildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre basın yayın organlarını reklam veren bankaların reklam-ilan harcamaları toplamı 4 milyar TL'ye dayandı.

Kamu bankaları arasında en yüksek reklam ve ilan harcamasına Halk Bankası imza attı.

Türkiye'deki üç kamu bankasının 2023 yılındaki reklam-ilan harcaması 2022 yılına oranla yüzde 70 arttı. 2022 yılında 2 milyar 216 milyon 592 bin TL olan kamu bankalarının reklam harcaması toplamı, 2023 yılında 3 milyar 756 milyon 288 bin TL’ye fırladı.

2022 yılında reklam ve ilanlar için toplam 467 milyon 555 bin TL harcama yapan Ziraat Bankası, reklam-ilan harcamasını 2023 yılında 1 milyar 122 milyon 298 bin TL’ye yükseltti. Bankanın reklam-ilan harcamasında 2022-2023 döneminde yüzde 140’lık artış yaşandı.

Halk Bankası’nın 2023 yılı reklam harcaması ise 1 milyar 777 milyon 50 bin TL olarak gerçekleşti. Bankanın 2023 yılı reklam harcamasında, 1 milyar 190 milyon 42 bin TL’lik reklam harcamasının yapıldığı 2022 yılına oranla yüzde 50 artış kaydedildi. Halk Bankası’nın, kamu bankaları içinde 2023 yılında en fazla reklam-ilan harcamasına imza atan kamu bankası olduğu bildirildi.

Vakıflar Bankası ise 2023 yılında reklam-ilan giderleri için 856 milyon 940 bin TL harcadı. Banka, 558 milyon 995 TL’lik reklam harcaması yaptığı 2022 yılına oranla reklam harcamasını 2023’te yüzde 53 oranında artırdı.