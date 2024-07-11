Mayıs ayında ihracat birim değer endeksi değişmedi

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,7 azaldı, yakıtlarda %11,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi %11,3 arttı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,6 arttı, yakıtlarda %13,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi %1,0 arttı

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9 azaldı, yakıtlarda %4,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi %11,2 azaldı

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %20,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,1 azaldı, yakıtlarda %5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %5,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Nisan ayında 150,3 iken 2024 Mayıs ayında %5,7 oranında artarak 158,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Mayıs ayında 142,6 iken 2024 yılı Mayıs ayında %11,3 oranında artarak 158,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %13,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Nisan ayında 135,7 iken 2024 Mayıs ayında %13,0 oranında azalarak 118,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Mayıs ayında 143,2 iken 2024 yılı Mayıs ayında %14,0 oranında azalarak 123,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Mayıs ayında 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,8 puan azalarak, 2024 yılı Mayıs ayında 86,5 oldu.