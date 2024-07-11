Ticarette satış hacmi mayısta yıllık bazda eksiye düştü

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %18,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %4,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %5,8 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık %3,4 azaldı, perakende satış hacmi aylık %0,2 azaldı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 azaldı.