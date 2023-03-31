MÜSİAD SAMEKS martta 51,5’e yükseldi

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2023 sonuçları açıklandı. Bu dönemde önceki aya göre 1,5 puan artış kaydeden Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 50,9’a çıkarken, önceki aya göre 5,3 puan artarak 52,6 seviyesine yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise Bileşik Endeks’te gözlenen artışta belirleyici rol oynadı.

Sanayi sektöründe gözlenen artışta yeni siparişlerin hızlı bir şekilde ivme kazanması etkili olurken, hizmet sektöründe ise girdi alımlarının yüksek seviyesi endeksteki toparlanmanın başat faktörü oldu.

Böylece, ocak ayında 53,9'a yükselerek, 2023 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra deprem felaketinin etkisiyle şubat ayında 48,7 seviyesine gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi, mart ayı itibarıyla yeniden artışa geçti ve böylece 51,4 puan ortalamasıyla yılın ilk çeyreğine ilişkin pozitif bir görünüm arz etti.

Mart ayında, sanayi sektöründe yeni siparişler ve üretim hızlı bir şekilde artış kaydederken, iş hacminin daraldığı hizmet sektöründe ise daha yavaş bir toparlanma gözlendi.