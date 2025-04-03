Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Açıklanan mart enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 51,26 olarak hesaplandı.

Şubat ayı kira artış tavanı yüzde 56,35, mart ayında da yüzde 53,83 olarak kaydedilmişti.