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Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Mart ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre nisan ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak hesaplandı.

Haber Merkezi
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Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Açıklanan mart enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 51,26 olarak hesaplandı.

Şubat ayı kira artış tavanı yüzde 56,35, mart ayında da yüzde 53,83 olarak kaydedilmişti.

Mart ayı enflasyon verileri açıklandıMart ayı enflasyon verileri açıklandıEkonomik Veriler

 

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