Reel sektörün net döviz pozisyonunda açık arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri, Ocak 2025 verilerini açıkladı.

TCMB’nin verilerine göre, finans dışı firma net döviz pozisyonu ocakta 148 milyar dolar açık verdi.

Ocak 2025 dönemine ait “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu” değerlendirildiğinde; Aralık 2024 verilerine göre varlıklar 2.696 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 8.279 milyon ABD doları arttı.

Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 147.985 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2024 dönemine göre 10.975 milyon ABD doları arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ocak 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, türev varlıklar ve ihracat alacakları sırasıyla 2.015 milyon ABD doları, 1.080 milyon ABD doları ve 534 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 859 milyon ABD doları ve 75 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 2.696 milyon ABD doları azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3.891 milyon ABD doları, 2.544 milyon ABD doları ve 2.148 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 304 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 8.279 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2024 dönemine göre 1.245 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 2.646 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 130 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 1.975 milyon ABD doları artmıştır.

Ocak 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 131.590 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 119.472 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 12.118 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Aralık 2024 dönemine göre 7.170 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 düzeyindedir.”