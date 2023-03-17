Rusya Merkez Bankası faize dokunmadı
Rusya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmeyerek, yüzde 7,5 seviyesinde sabit bıraktı.
Rusya Merkez Bankası, mart ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka faize dokunmayarak yüzde 7,5 seviyesinde sabit bıraktı.
Rusya Merkez Bankası'nın tahminlerine göre parasal duruş göz önüne alındığında enflasyon 2023'te yüzde 5,0-7,0'a, 2024'te yüzde 4,0'e gerileyecek.
Karar sonrası bankadan yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiğine vurgu yapıldı.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:
* Orta vadeli denge riski ciddi şekilde değişmedi, enflasyon yanlı risklere doğru eğilmeye devam ediyor.
* Eğer enflasyon yanlısı riskler yoğunlaşırsa Rusya Merkez Bankası gelecek toplantılarında faiz artışı konusunda gerekeni değerlendirecek.
* Dışsal ortamda bazı bozulmalara rağmen artan iç talep işletme güveninde iyileşmeyi destekliyor.
* Yüksek frekanslı veriler, işletmelerde ve tüketici faaliyetinde toparlanmanın devam ettiğine işaret ediyor.