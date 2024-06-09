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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1609 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Spot piyasada elektrik fiyatları
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37 artışla 1 milyar 655 milyon 966 bin 50 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-23.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 1609 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 461 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 475 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 625 lira 62 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

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