Suudi Arabistan'da işsizlik oranı geriledi

Suudi Arabistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 2022 yılı son çeyrekte işsizlik oranı erkeklerde yüzde 4,2 olurken, kadınlarda bu rakam yüzde 15,4 olarak kayda geçti.

Suudi Arabistan'daki işsizlik oranları, 2014'ten itibaren düşüşe geçen petrol fiyatları ve 2017'de ekonomideki küçülmeye bağlı olarak 2020 yılında yüzde 15,4'e yükselmişti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan makamları, Suudi Arabistan vatandaşları arasındaki işsizlik oranlarını düşürmek hedefiyle ekonominin çeşitli sektörlerinde yerlileşme hamleleri başlatmıştı.

Riyad yönetimi, belirlediği 2030 yılı vizyonu doğrultusunda işsizlik oranlarını yüzde 7'ye düşürmeyi hedefliyor.