Tarım maliyetlerindeki artış gerilemeye devam etti

Tarım-GFE'de 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,49 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,58 artış gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,95 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,56 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,58 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 50,09 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 32,87 artış ile veteriner harcamaları oldu.