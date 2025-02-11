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Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Aralık ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 8,2, perakende satış hacmi ise yıllık bazda yüzde 13,5 artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret satış hacmi, 2024 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,5 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,7 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,4 arttı.

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