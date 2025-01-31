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TL KKM bakiyesi sıfırlandı

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi aralık ayında bir önceki aya göre 3,2 milyar dolar düşüş gösterirken, TL KKM stok bakiyesi ise 0,4 milyar TL seviyesinden sıfırlandı.

Haber Merkezi
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TL KKM bakiyesi sıfırlandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Kasım sonunda 36,1 milyar dolardan revize edilen 35,8 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, aralık sonunda 32,6 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 28,8 milyar dolardan revize edilen 28,5 milyar dolardan 26,0 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 7,3 milyar dolardan 6,6 milyar dolara indi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise en son 0,4 milyar TL seviyesinden sıfırlandı.

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