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ABD’de gümrük vergisi endişesi bakır ithalatını uçurdu

ABD'nin bakır ithalatı gümrük vergisi tehditleri nedeniyle 500.000 tona yükseldi.

Haber Merkezi
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ABD’de gümrük vergisi endişesi bakır ithalatını uçurdu
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Bloomberg'in yayınladığı bir raporda Mercuria'nın tahminlerine göre, normalde aylık 70.000 ton civarında olan ithalatın aksine, gümrük vergilerinin uygulanma olasılığının tetiklemesiyle yaklaşık 500.000 ton bakır ABD'ye gidiyor.

Emtia ticareti devi Trafigura Group'un eski metaller eş başkanı Kostas Bintas'a dayandırılan habere göre, ABD'ye taşınan bu büyük miktardaki bakır, bakır fiyatlarını rekor seviyelere çıkarabilir ve potansiyel olarak en büyük tüketici Çin'i ve dünyanın geri kalanını bakır arzında kritik derecede eksik bırakabilir.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, elektrikli araçlar, askeri donanım, yarı iletkenler ve çok çeşitli tüketim malları için kritik öneme sahip bir metalin ABD üretimini yeniden inşa etmek için bakır ithalatına yönelik olası yeni gümrük vergileri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Bu ayın başlarında Goldman Sachs, ABD'nin net bakır ithalatının, Trump yönetiminin planladığı gümrük vergilerinden önce ABD'deki yüksek fiyatlar nedeniyle önümüzdeki aylarda %50 ila %100 oranında artabileceğini söyledi.

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