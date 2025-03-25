Demirde yükseliş Çin kesintileriyle sınırlandı

Vadeli demir cevheri fiyatları, Çin'deki üretim kesintilerinin yükselişi sınırlamasına rağmen, çelik üretimine yönelik talebin canlanmasıyla yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.02'de yüzde 0,71 artışla 776,5 yuan/ton (106,91 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,82 düşüşle 101,45 dolar/tondan işlem gördü.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, Çinli demir cevheri madencilik şirketlerinin üretimi geçen hafta artmaya devam ettiğini belirtti.

Yine de, yerel haberlere göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesindeki birkaç çelik üreticisi dünden itibaren üretim kesintilerine başladı.

Bunlar arasında, dünyanın en büyük çelik üreticisinin bir iştiraki olan Xinjiang Ba Yi Iron and Steel Co, dünden itibaren günlük ham çelik üretimini yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyor.

Trump dün yaptığı açıklamada, otomobil tarifelerinin yakında geleceğini, ancak tehdit ettiği tüm vergilerin 2 Nisan'da uygulanmayacağını ve bazı ülkelere mola verilebileceğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,25 ve yüzde 0,8 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yatay seyretti. İnşaat demiri ve filmaşin yüzde 0,3 artarken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,44 düştü ve paslanmaz çelik yüzde 0,22 değer kaybetti.