  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Takip Et

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Takip Et

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-25 Nisan'da bir önceki haftaya göre 2 artarak 483'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 23 azaldı.

Perşembe gününü 66,55 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 66,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,02 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,79 dolar seviyesinde tamamladı.

Fed, ekonomiyi bekleyen 3 büyük tehdidi açıkladıFed, ekonomiyi bekleyen 3 büyük tehdidi açıkladıKüresel Ekonomi

 

Trump'tan Çin'e mesaj: Taviz gelmeden gümrük vergilerini düşürmeyeceğizTrump'tan Çin'e mesaj: Taviz gelmeden gümrük vergilerini düşürmeyeceğizKüresel Ekonomi

 

Emtia Haberleri
Petrol fiyatları ABD-Çin umuduyla sınırlı yükseldi
Petrol fiyatları ABD-Çin umuduyla sınırlı yükseldi
Bakır 3 haftanın zirvesinde!
Bakır 3 haftanın zirvesinde!
Ticarette sismik değişim emtiayı ilgi odağı yapıyor
Ticarette sismik değişim emtiayı ilgi odağı yapıyor"
Bakır, dolardaki düşüşle değer kazandı
Bakır, dolardaki düşüşle değer kazandı
Petrolde düşüşe OPEC ve ABD-Çin damgası
Petrolde düşüşe OPEC ve ABD-Çin damgası
Dolardaki düşüş petrol fiyatlarını destekliyor
Dolardaki düşüş petrol fiyatlarını destekliyor