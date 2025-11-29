  1. Ekonomim


ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12 azaldı.



Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, 22-26 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 12 azalarak 407'ye düştü. Rakamlar, Şükran Günü haftası nedeniyle Çarşamba günü açıklandı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda 70 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 62,83 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 63,24 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,96 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 59,43 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

