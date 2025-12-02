Alman bankadan 2026 için altın ve gümüş tahmini

Commerzbank, gelecek yıl için altın, gümüş ve platin fiyatlarında artış öngörüyor. Bankaya göre, 2026 yılında altın fiyatlarının ons başına 4.400 dolara yükselmesi bekleniyor.

Gümüş fiyatlarının ise önümüzdeki yıl, ılımlı da olsa ons başına 59 dolara kadar çıkması öngörülüyor.

Platin fiyatlarının gelecek yıl büyük ölçüde altın ile uyumlu gelişmesi ve 2026 sonuna kadar ons başına 1.800 dolara yükselmesi bekleniyor.