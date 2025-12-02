  1. Ekonomim
Avrupa ekonomisi için pozitif senaryo ne?

Euro bölgesinde ekonomik aktivite 2026'da piyasa beklentilerini aşabilir.

BNP Paribas ekonomistleri, Euro bölgesi ekonomik faaliyetinin 2026'da piyasa beklentilerini aşmasını öngörüyor. Gelecek yılın görünümüne dair bir raporda, faaliyetin, özellikle Almanya'da olmak üzere mali teşvikler tarafından destekleneceği belirtildi.

BNP, yatırımların piyasalarda oluşan genel kaantin aksine daha hızlı ve etkili olacağını tahmin etti.

Teşviklerin, Avrupa alımlarına yönelik bir eğilim göstermesi ve komşu ülkelerin büyümenin yayılma etkisinden faydalanması bekleniyor. Daha fazla AB entegrasyonu da dahil olmak üzere yapısal reformların, orta vadede daha yüksek büyümenin sürdürülmesine yönelik güveni artırdığı ifade edildi.

BNP, "Son verilerdeki toparlanmanın zamanla süreceğini öngörüyoruz" dedi.

Rapor ayrıca, daha yüksek harcama ve entegrasyonun, AB borcunun ortak ihracı için itici güç sağlaması gerektiğini ekledi.

