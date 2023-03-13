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Amerika'dan, Alaska'daki büyük petrol projesine onay

Konuya yakın kaynakların Reuters'a yaptığı açıklamalara göre, ABD Başkanı Joe Biden, Alaska'da üç sondaj sahası için onay verecek.

Haber Merkezi
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Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Alaska'da büyük ve tartışmalı bir petrol sondaj projesini onaylayacak.

Kuzeybatı Alaska'da üç sondaj sahasına izin verme  kararı, Biden'ın bölgedeki 16 milyon dönüme kadar su ve araziyi korumak için petrol ve gaz kiralama konusunda kapsamlı kısıtlamalar duyurmasından bir gün sonra gündeme geldi.

Enerji devi ConocoPhillips liderliğindeki Willow projesi, ABD'deki en büyük bozulmamış kamu arazisi olan eyaletin Kuzey Yamacı'ndaki 23 milyon dönümlük (93 milyon hektar) bir alan olan National Petroleum Reserve -Alaska'nın içinde yer alacak.

 