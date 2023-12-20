Bakır, 4 buçuk ayın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, 4 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviye olan 8.665 dolar/tona çıktıktan sonra çok az değişiklik göstererek TSİ 15.00'da 8.591 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Çin, Kasım ayında daha fazla bakır satın aldı. Bugün açıklanan gümrük verilerine göre, bakır katot ithalatı Ekim ayına göre %13,5 artışla 378.791 tona yükseldi.

Fiziki bakır primleri de bu hafta toparlanma kaydetti.

Analistler, bakır kullanıcılarının Çin'deki stokları ve azalan stokları yenilemeye çalışmasıyla talebin arttığını belirtti.

Doların güçlenmesi ise baskı oluşturdu.