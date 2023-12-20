Bakır, 4 buçuk ayın zirvesine çıktı
Bakır fiyatları, Çin'de yeniden stoklanma ve güçlenen fiziki talebin etkisiyle dört buçuk aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi, ancak güçlenen dolar piyasaya baskı yaptı.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, 4 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviye olan 8.665 dolar/tona çıktıktan sonra çok az değişiklik göstererek TSİ 15.00'da 8.591 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.
Çin, Kasım ayında daha fazla bakır satın aldı. Bugün açıklanan gümrük verilerine göre, bakır katot ithalatı Ekim ayına göre %13,5 artışla 378.791 tona yükseldi.
Fiziki bakır primleri de bu hafta toparlanma kaydetti.
Analistler, bakır kullanıcılarının Çin'deki stokları ve azalan stokları yenilemeye çalışmasıyla talebin arttığını belirtti.
Doların güçlenmesi ise baskı oluşturdu.