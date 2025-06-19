Gümüş yatırımcıyı heyecanlandırıyor

EVRİM KÜÇÜK

Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerginlik, güvenli limanlara yönelimi tetiklerken gümüş fiyatları 2012’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak spot piyasada ons başına 37,20 doları aştı. New York vadeli işlemlerinde ise gümüş 37,33 dolarla gün içi zirveye ulaştı. Altınla birlikte “güvenli liman” sayılan metal, bu defa hem fiyat hareketiyle hem de yatırım ilgisiyle altını geride bıraktı. Artan jeopolitik risklerin yanı sıra, arz kısıtları ve güçlü sanayi talebi de fiyatlardaki yükselişi destekliyor. Gümüş, özellikle güneş enerjisi ve elektrifikasyon teknolojilerinde genişleyen kullanım alanı sayesinde, yatırımcılar nezdinde artık sadece kriz dönemlerinde değil, yapısal bir büyüme hikâyesi olarak da görülüyor.

“Asıl fırsat gümüşte”

UBS’ten Brendan O’Connor’a göre, jeopolitik risklere karşı koruma sağlasa da altın artık yatırımcıları heyecanlandırmıyor. O’Connor, daha küçük ve oynak bir piyasa olan gümüşün bu yıl yüzde 8-9 oranında ek bir yükseliş potansiyeli barındırdığını belirtiyor. Analist, “Altınla korunur, gümüşle kazanılır” yorumunu yapıyor. FXEmpire’ın analizine göre de gümüşte sonraki hedef 38,34 dolar seviyesi geçildiğinden 40 doların test edilebilir. Gümüş/altın oranındaki daralma, gümüşün bu ralliye henüz yeni başladığını düşündürüyor. Tarihsel olarak bu oranlarda yaşanan sıkışmaların ardından gümüş fiyatlarında yüzde 50-140 arası sıçramalar yaşandığına dikkat çekiliyor.

Endüstriyel talep rekor seviyede

Gümüş Enstitüsü’ne göre metal, üst üste beşinci yıl arz açığı veriyor. 2024’te 680,5 milyon ons ile rekor kıran sanayi talebinin, bu yıl yüzde 3 artarak 700 milyon onsa yaklaşması bekleniyor. Bu tablo, yatırımcıların “asıl fırsat” olarak neden gümüşe yöneldiğini de açıklıyor. Son haftalarda gümüş ETF’lerine günlük 2,2 milyon onsluk girişler yaşanırken, ilk kez bir merkez bankası resmi alım açıklaması yaptı. Rusya’nın açıkladığı 535 milyon dolarlık alım planı, merkez bankalarının altından sonra gümüşe de yönelme sinyali verdiğini gösteriyor.

Fiyat ayrışması derinleşiyor

Altın ve gümüş fiyatları, son 50 yılın yüzde 78,9’unda aynı yönde hareket etti. Ancak son günlerde hafta bu uyum bozuldu. Piyasa tarihinde bu tür ayrışmaların ardından gümüşte hızla yukarı yönlü düzeltmeler yaşandığı görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, gümüşün daha dinamik bir yükseliş sürecine girdiğini düşünüyor.

Küresel şeker fiyatları zayıflıyor

■ Şeker vadeli işlemleri, tüccarlar Ortadoğu gerginliklerinin körüklediği yükselen petrol fiyatlarına karşın küresel arz görünümünün iyileşmesiyle gerileme eğilimi içinde. ICE vadeli işlemler fiyatı bu hafta pound başına 16 sentin altına indi. Fiyat son 1 ay içinde yüzde 9 ve yılın zirvesinden bu yana yüzde 25 azalarak 15.88 sente geriledi. Bu, dört yılın en düşük seviyesine yakın. Hedgepoint Global Markets analistleri, Hindistan'da üst üste iki sezon boyunca beklenen piyasa fazlası ve Tayland'dan gelen güçlü ihracat hacimlerine dikkat çekerek şeker piyasasında daha fazla zayıfl ık öngörüyor. Ayrıca Çin'in kısıtlı alımlarının ve Endonezya ve Bangladeş'ten gelen durgun ithalatın daha fazla aşağı yönlü baskı yarattığını belirtiyorlar. Bu arada, Brezilya’da Merkez- Güney’de şeker üretimi mayısın ikinci yarısında geçen yılki 2,71 milyon tona göre yüzde 8,9 artıp 2,95 milyon tona çıktı.

Kakao fiyatlarında yükseliş trendi bozuldu

■Kakao vadeli işlemleri, küresel arz konusunda devam eden belirsizlik ortamında gerilemeye başladı. Fiyatlar birkaç önce gördüğü 10.100 dolar/ton seviyesinden 9.900 doların altına indi. Batı Afrika'daki son yağışlarla kakao üreticileri Fildişi Sahili, Gana ve Kamerun’da toprak neminin iyileşti ve daha güçlü verim umudu arttı. Ancak bu iyimserlik, siyah bakla hastalığı olmak üzere ürün hastalıkları riskinin artmasıyla dengeleniyor. Bu arada, ICE tarafından izlenen ABD liman depolarındaki kakao stokları, 13 Haziran'daki 2.276 milyondan Pazartesi günü 2.307 milyon çuvala yükseldi ve bu da yerel arzda mütevazı bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre satış baskısının artması 9.255 dolara destek seviyesi haline getirebilir. Yükselişin devam etmesi için 10.185 dolar seviyesinin aşılması gerektiği belirtiliyor

Altın geri planda kalıyor

Yatırımcıların kriz dönemlerinde başvurduğu klasik liman altın, bu kez gümüşün gerisinde kaldı. Spot fiyatları 3.390 doların hemen altında bulunuyor. Altın-gümüş fiyat oranı üç ayın en düşük seviyelerine gerilerken, iki metalin son günlerde zıt yönlerde hareket etmesi dikkat çekiyor. Julius Baer’dan Carsten Menke, altının tepkisizliğini tarihsel örüntülerle açıklarken, UBS ve MKS Pamp gibi kurumlar ise bunun geçici bir soluklanma olduğunu belirtiyor. MKS Pamp stratejisti Nicky Shiels’e göre altın, jeopolitik katalizörlerle 3.500 dolarlık zirveyi yeniden test edebilir.

CİTİ temkinli: 2026’da 3000 doların altına inecek

Citi ise zayıf talep ve büyüme iyimserliği nedeniyle 2025’in 3. çeyreğinden sonra altının 3.000 doların altında kalacağını öngörüyor. Citi, jeopolitik riskler, ABD’de olası tarife politikası değişiklikleri ve ABD bütçe endişelerinin de desteğiyle altın fiyatlarının üçüncü çeyrekte ons başına 3.100-3.500 dolar aralığında konsolide olmaya devam etmesinin beklendiğini, ardından düşüş eğiliminin başlayacağını kaydetti. Banka, altının 2026’nın ikinci yarısında ons başına 2.500-2.700 dolar civarına dönebileceği tahmininde bulundu.