Bakır, ABD dolarındaki yükselişle geriledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 07.05'te yüzde 0,4 düşüşle 8.970,5 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ocak vadeli bakır kontratı, yüzde 0,07 artışla 73.820 yuan/tona (10.161,61 dolar) çıktı.

Dolar, haftanın başında yükselişe geçerken, yenin son dönemdeki toparlanması yurt içinde faiz oranlarının yükseleceğine dair bahislerle desteklendi.

Fitch Solutions'ın birimi olan BMI, “Piyasanın önemli bir fiyat dalgalanması dönemine hazırlandığının altını çiziyoruz; ABD dolarındaki beklenen güçlenme ve Trump'ın zaferinin ardından ticaret politikalarındaki değişimler başlıca engeller olarak hareket ederken, görünüm büyük ölçüde Çin'in ekonomik ivmesine bağlı olmaya devam ediyor” dedi.

Çin'in fabrika faaliyetleri Kasım ayında üst üste ikinci ay mütevazı bir şekilde genişledi ve Donald Trump'ın ticaret tehditlerini artırdığı bir dönemde teşviklerin nihayet dünyanın en büyük ikinci ekonomisine damlamaya başladığını gösteren bir dizi yeni veriye eklendi.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.599 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 15.915 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,3 artışla 2.078 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 düşüşle 3.094 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,6 düşüşle 28.730 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,3 artışla 20.390 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 17.490 yuan/tondan, kalay yüzde 2,3 artışla 242.190 yuan/tondan, çinko yüzde 1,3 artışla 25.550 yuan/tondan ve nikel yüzde 1,2 düşüşle 125.690 yuan/tondan işlem gördü.