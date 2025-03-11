Bakır, ABD tarifeleri endişeleriyle düştü, zayıf dolar düşüşü sınırladı

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.58'de yüzde 0,1 düşüşle 9.517,5 dolar/tona geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, yüzde 1 düşüşle 77.710 yuan/ton (10.721,58 dolar) oldu.

Gösterge LME bakır, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil üreticilerine Kanada ve Meksika'ya uygulanan yüzde 25 gümrük vergisinden bir ay süreyle muafiyet tanımasının ardından geçen hafta son dört ayın en yüksek seviyesi olan 9.739 dolar/tona ulaşmıştı.

Pazar günü Trump, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarına yönelik çelişkili gümrük vergisi uygulamalarına piyasaların verdiği olumsuz tepki ve düzensiz politika değişikliklerinin yumuşayan ekonomiyi resesyona sürükleyip sürüklemeyeceği konusundaki endişeler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Uzun vadede, değişen ticaret yolları ve gümrük tarifelerine yönelik herhangi bir misilleme, özellikle ABD ve Çin arasındaki gerilimin daha da arttığını görürsek, ekonomik şoklara, yatırımlarda belirsizliğe ve nihayetinde süit için ters rüzgarlara yol açabilir. Burada, Çin'in sağlığının önceki gümrük tarifeleri dönemine kıyasla daha belirsiz olduğunu unutmayın” dedi.

Bu arada yen, bugün yatırımcıların tercih ettiği güvenli liman oldu ve ABD büyümesinde gümrük vergisi kaynaklı bir yavaşlamaya ilişkin korkuların ABD hisse senetlerini ve doları sarsmasıyla beş ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 2.681,5 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 kayıpla 2.851 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 16.515 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 düşüşle 2.035 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 32.565 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 20.740 yuan/tondan, çinko yüzde 0,8 kayıpla 23.670 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 kazançla 17.440 yuan/tondan, nikel yüzde 0,5 artışla 132.440 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,2 düşüşle 262.170 yuan/tondan işlem gördü.