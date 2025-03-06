Bakır fiyatları 3 haftanın zirvesinde

Londra'da bakır fiyatları, dolardaki keskin gerileme ve Çin'in ekonomik büyümeyi artırmaya yardımcı olmak için daha fazla teşvik vereceği umutlarının desteğiyle yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır kontratı, TSİ 07.43'te yüzde 0,3 artışla 9.610,5 dolar/tondan işlem gördü ve 14 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif bakır kontratı, yüzde 1,8 artışla 78.470 yuan/ton (10.830,47 dolar) ile iki haftadan uzun bir süredir görülmeyen bir seviyeye yükseldi.

Piyasa katılımcıları, Çinli yetkililerden tüketimi desteklemek ve ABD ile tırmanan ticaret savaşının ekonomik etkilerini hafifletmek için daha fazla teşvik önlemi bekliyor.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Temel metaller, Çin'in daha fazla teşvik önlemi alacağı beklentisiyle Asya ticaretinde ralli yaptı” dedi.

Dolar endeksi, bugün son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Avrupa'nın savunma harcamaları önlemlerinin de metallerin büyüme görünümünü artırırken aynı zamanda ABD dolarını zayıflattığını kaydetti.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,5 artışla 20.920 yuan/tondan, çinko yüzde 1,7 artışla 24.040 yuan/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 128.620 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 17.415 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,5 artışla 258.110 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 1,1 artışla 2.688 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 artışla 2.897 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 2.036 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 15.970 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,6 artışla 31.900 dolar/tondan işlem gördü.