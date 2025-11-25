Bakır fiyatları faiz indirimi beklentileriyle yükselişte

Londra Metal Borsası'nda işlem gören vadeli bakır sözleşmeleri, haftalık bazda güçlü bir artış göstererek dikkat çekiyor.

Öğleden sonraki işlemlerde Londra Metal Borsası'nda (LME) ton başına 10.835 dolardan işlem gören bakır vadeli kontratları yüzde 0,5 artış kaydederken, haftalık bazda ise yüzde 1,3 yükselişle öne çıktı.

Bazı Fed yetkililerinden gelen güvercin tonlu açıklamalar, piyasa katılımcılarının Aralık ayında bir faiz indirimi olabileceği yönündeki beklentilerini artırdı. Ayrıca, Şili madencilik otoritesinin bakır fiyat tahminlerini bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revize etmesi de fiyatlara ek destek sağladı.

RBC Capital Markets analistleri, LME vadeli işlemlerindeki "backwardation" durumunun, yakın vadeli arz dinamiklerinin sıkılaştığını ve fiyatların uzun vadede hafifleyebileceğini gösterdiğini belirtti. Backwardation, spot fiyatların vadeli fiyatlardan daha yüksek olması durumunu ifade eder.