Bakır fiyatları, Fed'den faiz indirimi beklentileriyle yükseldi

Bakır fiyatları yeni haftanın ilk gününde yükseldi. Yatırımcıların, Fed yetkililerinin son açıklamalarıyla aralık ayında faiz indirimi olasılığını artırması fiyatlara destek sağladı. Analistler ise, güçlü piyasa katalizörlerinin yokluğunda metaldeki spekülatif ilginin zayıfladığını belirtti.

Takip Et

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören bakır sözleşmesi %0.36 artışla ton başına 86.310 yuan (12.144,36 dolar) seviyesine çıktı. Şanghay kontratları, Londra Metal Borsası’ndaki yükseliş eğilimini takip etti. LME’de üç aylık bakır fiyatı cuma günkü kapanışın ardından %0,1 artarak ton başına 10.778 dolara yükseldi.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon hedefini riske atmadan yakın vadede faiz indiriminin mümkün olduğunu söyleyerek piyasadaki beklentileri güçlendirdi.

BHP, Anglo American’ı satın alma girişiminden geri çekildiğini açıklayarak bakır portföyünü genişletme planında geri adım attı.

Analistler, bakırın rekor seviyelerden gerilemesine rağmen yüksek seviyelerde seyrettiğini, ancak yukarı ya da aşağı yönlü bir kırılmayı tetikleyecek yeni makro veya temel unsurların bulunmadığını ifade etti. Çinli aracı kurum Jinrui Futures, piyasanın yönsüz seyri nedeniyle spekülatif ilginin azaldığını belirtti.

Şanghay’da en çok işlem gören nikel kontratı %1.17 artışla 116.130 yuana çıkarken, LME’de üç aylık nikel %1.2 yükselerek 14.630 dolara ulaştı. Endonezya merkezli QMB New Energy Materials’ın, çevre denetiminde tespit edilen sorunlar sonrası üretimini en az yarıya indirdiği bildirildi.

Diğer SHFE metallerinde alüminyum %0.30 geriledi, çinko %0.36 düştü, kurşun %0.15 azaldı, kalay %1.21 arttı. LME’de alüminyum %0.75, çinko %0.70 ve kalay %1.21 yükseldi.

