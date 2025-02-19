Bakır fiyatları gevşedi

Londra'da bakır, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobillere ve yarı iletken çiplere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tehdidinin metal talebine ilişkin endişeleri artırmasıyla geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.23'te yüzde 0,6 düşüşle 9.418 dolar/tona geriledi.

Trump dün yaptığı açıklamada, “yüzde 25 civarında” otomobil tarifeleri ve yarı iletkenler ile ilaç ithalatına benzer vergiler getirmeyi planladığını söyledi.

Trump, ilaç ve yarı iletken çiplere yönelik sektörel tarifelerin de “yüzde 25 veya daha yüksek” oranlardan başlayacağını ve bir yıl içinde önemli ölçüde artacağını belirtti.

Analistler Trump'ın ayrıca ikinci döneminde bakıra gümrük vergisi uygulama konusunda daha istekli olduğunu, çünkü metalin enerji dönüşümü ve yapay zekâ gibi gelişmekte olan küresel rekabetçi endüstriler için artan önemi olduğunu kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 2.657 dolar/tondan, çinko sabit kalarak 2.884 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,3 kayıpla 15.310 dolar/tondan, kalay yüzde 0,5 düşüşle 32.630 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,7 kayıpla 1.983 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 20.665 yuan/tondan (2.837,39 dolar), bakır yüzde 0,2 artışla 76.920 yuan/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 123.720 yuan/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 23.875 yuan/tondan, kurşun yüzde 1,2 düşüşle 16.960 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,6 kayıpla 260.880 yuan/tondan işlem gördü.