Citi bakır fiyatlarında beklentisini düşürdü

Citi, bakır için 6-12 aylık fiyat tahminini düşürdü ve ilk çeyrekte önemli ölçüde geniş kapsamlı karşılıklı ABD tarifelerinin yürürlüğe girme olasılığının azalmasını gerekçe göstererek beklenen ortalama üç aylık fiyat zayıflığını yılın ilerleyen dönemlerine kaydırdı.

Banka, bakırın önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde ortalama 8.500 dolar/ton olacağını tahmin ederken, bir önceki tahmin 9.000 dolardı.

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi ekibini ABD'nin ithalatını vergilendiren her ülkeye karşılıklı gümrük vergisi planları hazırlamakla görevlendirerek Amerikalı dost ve düşmanlarla küresel bir ticaret savaşı riskini artırdı.

Banka notunda, “2025'in ikinci çeyreğine kadar beklenen daha geniş ABD gümrük tarifesi uygulaması öncesinde temel metal fiyatlarının ve fiziki piyasa gücünün Nisan başına kadar devam edebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Citi, bakır arz ve talep dengesini revize ederek 2025 yılında yaklaşık 136 bin tonluk küçük bir açık öngördü.

Banka ayrıca COMEX-LME bakır arbitrajının bir yıllık vadeli işlemlerde yaklaşık 1.400 dolar/tonaa kadar genişleyebileceğini öngördü. Transatlantik boşluğa ilişkin bu öngörü, ABD'nin %15'lik efektif ithalat tarifesi beklentisine yanıt niteliğinde.

Citi ayrıca, gümrük tarifeleri ve kısıtlayıcı gelişmiş piyasa para politikalarından kaynaklanan potansiyel rüzgarları yansıtarak, 2025 yılında bakır nihai kullanım tüketiminde %1,7'lik bir artış öngörüyor.