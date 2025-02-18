Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini güncelledi

Goldman Sachs merkez bankası talebinin devam ettiğini belirterek, 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti.

Banka, "Daha yüksek merkez bankası talebinin yıl sonuna kadar altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağını ve bunun fon oranı düştükçe ETF varlıklarında kademeli bir artışla birleşeceğini" öngörüyor.

Ancak tarife endişeleri de dahil olmak üzere politika belirsizliği yüksek kalırsa Goldman, uzun süreli spekülatif pozisyonlanma nedeniyle yıl sonuna kadar altında ons başına 3.300 dolara çıkma potansiyeli görüyor.

Banka ayrıca merkez bankası talebi varsayımını önceki 41 tonluk tahminden aylık 50 tona yükseltti.

Goldman, alımların aylık ortalama 70 ton olması durumunda altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3.200 dolara çıkabileceğini de söyledi. Buna karşılık, Fed faiz oranlarını sabit tutarsa, banka aynı dönemde altının ons başına 3.060 dolara ulaşmasını bekliyor.