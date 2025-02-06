Altında dev bankalar yeni rekor bekliyor

Citi Research, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin yanı sıra güçlü merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek yakın vadeli ve 2025 ortalama altın fiyatı tahminlerini yükseltti.

Banka, üç aylık fiyat hedefini ons başına 2.800 dolardan 3.000 dolara yükseltirken, 2025 ortalama tahminini de ons başına 2.800 dolardan 2.900 dolara çıkardı.

Citi, “Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Citi, son birkaç yılda küresel altın rezervi alımındaki rekor hıza rağmen, “resmi sektör altın talebinin 2025-2026 yılları arasında yılda 1.000 ton üzerinde güçlü kalmasını bekliyoruz” dedi.

UBS de beklentisini açıkladı

İsviçre merkezli UBS de, küresel faiz indirimleri, belirsizlik ve güçlü yatırımcı/merkez bankası talebi nedeniyle büyümenin devam etmesini beklediğini, 12 aylık altın fiyat tahminin de ons başına 2 bin 850 dolardan 3 bin dolara çıktığını belirtti.

Altında rekorlar

Altın fiyatları yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırarken, ABD’de Trump’ın gümrük vergileri ve Fed'in şahin açıklamalarının etkisiyle ons başına 5 Şubat'ta 2 bin 882 dolara çıkarak yeni rekor kırdı. Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 10'dan fazla yükseldi.