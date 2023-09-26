Bakır ve alüminyum güçlü talep dönemine giriyor

EVRİM KÜÇÜK

Endüstriyel metallerin yönünü tayin eden en önemli faktörlerden ABD’nin politika faizi bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek gibi duruyor. Bir diğer önemli unsur Çin ekonomisinde ise destekleyici adımlar atılması metallerin direncini artırıyor. Bakır ve alüminyum fiyatlarının kısa vadede ABD ve Çin ekonomisinden gelecek verilerle dalgalanması beklense de, arz-talep dengesindeki bozulma fiyatları birkaç yıl içinde güçlendirecek.

Bakırın ton fiyatı 8.300 doların altında

Londra’da bakır vadeli işlemleri eylül ayında ton başına 8.300 doların altına inerken, ABD’de pound başına 3.7 doların altına düştü. Son 1 haftada yüzde 2’den fazla gerileyen fiyatlar, güçlü doların yarattığı baskı ve dünya çapındaki zayıf imalat görünümü etkisiyle mayıs sonundan bu yana en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Alüminyum 1 haftada %3 prim yaptı

Alüminyum ise daha olumlu bir görünüm sergiliyor. Londra’da fiyatlar son 1 haftada yüzde 3’ten fazla arttı. Arz baskılarının yarattığı talep artışı fiyatları ton 2.250 doların üzerine taşıyarak yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine getirdi. Metallerle ilgili yeni bir rapora göre, küresel bakır ve alüminyum arz açıkları birkaç yıl içinde fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Kırmızı metal ortalama 9.800 dolara gidiyor

Bloomberg NEF’in yılın ikinci yarısına ilişkin Endüstriyel Metaller Görünümü raporuna göre, 2027 yılına kadar oluşacak 5.4 milyon tonluk bakır arzı açığı fiyatları bu yılki ton başına yaklaşık 8.200 dolardan yüzde 20 artışla ton başına 9.800 dolara çıkarabilir. Rapora göre, yeşil enerji geçişi küresel yıllık bakır talebini geçen yılın seviyelerine göre yüzde 2.6 artarak 2027 yılına kadar 29.8 milyon tona çıkaracak. Bakır arzının söz konusu dönem içinde yüzde 10 artışla 24.4 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

Alüminyumda 30.7 milyon ton açık öngörülüyor

Aynı dönemde yüzde 10'luk üretim artışına rağmen 30.7 milyon tonluk alüminyum açığı öngörülüyor. Kwasi Ampofo tarafından yazılan rapora göre bu, fiyatların bu yıl ton başına 2.200 dolardan 2027'de ton başına 3.000 dolara yükselmesini sağlayabilir. Bu da fiyatlarda yüzde 36’lık artış anlamına geliyor.

Çelik üretim kapasitesi 2.5 milyon tona çıkacak

Bakır ve alüminyuma olan artan talebe karşın çelik fiyatlarının gerileyebileceği projeksiyonları yapılıyor. BloombergNEF, talep güçlü olmamasına rağmen çelik üretimindeki artışın 2027'de çelik fiyatlarının ton başına yüzde 8.7 oranında düşüşle 537 dolara çekebileceğini söylüyor. Rapora göre, çelik üretim kapasitesinin dönem içerisinde yüzde 3 artışla 2.5 milyar tona çıkması bekleniyor. Çelikte görünümün bozulmasının ana nedeni olarak, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan ve emlak sektörü daralmakta olan Çin'de tüketimin hız kesmesi gösteriliyor.

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